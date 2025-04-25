محمد بن راشد يزور معرض إكسبو 2025 أوساكا في اليابان

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، معرض إكسبو 2025 أوساكا في اليابان.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سعدت اليوم بزيارة معرض إكسبو 2025 أوساكا في اليابان .. وسعدت أكثر بزيارة جناح الإمارات في المعرض .. أعجبني تصميم جناحنا الوطني المستلهم من النخلة.. والذي يقوم على تصور جديد "للعريش".. وهي البيوت القديمة المبنية من سعف النخيل وجذوعه .. ولكن محتوى "العريش" يتحدث عن مشاريعنا في الفضاء .. ومبادراتنا المستقبلية في قطاع الصحة .. وتقدمنا في مشاريع الاستدامة … جناحنا يمثل تمسكنا بأصالة الماضي .. وشغفنا بالمستقبل .. كل الشكر للقائمين عليه وأخص منهم الشيخة مريم بنت محمد بن زايد التي أشرفت على تصميمه وتطويره وأبدعت كعادتها في تقديمه للعالم» .

وأضاف سموه: «كما التقيت اليوم بجنودنا المجهولين وبعثتنا في إكسبو 2025 أوساكا اليابان الذين يستقبلون يومياً أكثر من 15 ألف زائر.. وينقلون قصتنا للعالم.. ويضيفون أصدقاء جدداً لبلادنا كل يوم».

وتابع سموه: «علاقتنا مع اليابان قديمة منذ العام 1972.. وعلاقاتنا اليوم مع جميع دول العالم قوية عبر مشاركاتنا العالمية واستضافتنا للأحداث الدولية».

واختتم سموه: «ومن خلال جنودنا المجهولين من الشباب والشابات الذين يجوبون العالم لنقل قصتنا وهويتنا وثقافتنا وشغفنا بالمستقبل».

سعدت اليوم بزيارة معرض إكسبو 2025 أوساكا في اليابان .. وسعدت أكثر بزيارة جناح الإمارات في المعرض ..



أعجبني تصميم جناحنا الوطني المستلهم من النخلة.. والذي يقوم على تصور جديد "للعريش".. وهي البيوت القديمة المبنية من سعف النخيل وجذوعه ..



ولكن محتوى "العريش" يتحدث عن مشاريعنا في… pic.twitter.com/7w4UwvYQfy — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 25, 2025