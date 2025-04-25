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حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقيات شراكة مع منصة Ignyte لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال

حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقيات شراكة مع منصة Ignyte لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال
25 ابريل 2025 19:36

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، توقيع اتفاقيات شراكة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال بين "مؤسسة دبي للمستقبل" و"دو" و"مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال" و"5in" مع منصة "Ignyte" الرائدة عالمياً في منظومة الشركات الناشئة الرقمية.
وقال سموّه "مستقبل الذكاء الاصطناعي يُصنع الآن، ويفرض على الجميع مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل والإنجاز.. وفي دبي، نعمل بلا توقف لنكون في طليعة من يوظف هذه التقنية استعداداً لمستقبل تقوده التكنولوجيا ويعتمد على الابتكار".
وأضاف سموّه "الذكاء الاصطناعي يمثل محرك التحول العالمي المُقبل، وتأثيره سيشمل الجميع من دون استثناء.. لكن طموحنا لا يقتصر على مواكبة هذه التحولات، بل يتجاوز ذلك إلى الاستعداد لها بمنظومة متكاملة وبنية تحتية رقمية متقدمة تواكب المتغيرات وتدعم ريادتنا في المستقبل".
تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز دور منصة "Ignyte"، والتي أوجدها وطورها مركز دبي المالي العالمي في تمكين رواد الأعمال من الوصول إلى بنية تحتية متكاملة، ورأس المال، والتوجيه الاستراتيجي، والحلول المبتكرة لتأسيس الأعمال. 
بموجب هذه الشراكة، ستعمل مؤسسة دبي للمستقبل و"Ignyte" بشكل وثيق على توسيع دور المنصة كقناة حيوية لبرامج الابتكار، واستضافة تحديات الابتكار بقيادتها لتعزيز التفاعل المجتمعي، ودعم نمو منظومة "Ignyte" من المستثمرين والمدربين والشركات الناشئة. وبدورها، ستقوم شركة "دو" بتوفير حلول الاتصالات القابلة للتطوير، وتسهيل الوصول إلى الأدوات الرقمية كشريك حصري لمنصة "Ignyte".
وضمن هذه الشراكة أيضاً، سينظم مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال برامج خاصة للشركات الناشئة إضافة إلى توفير مساحات العمل المشتركة المرنة وخيارات الترخيص المدعومة داخل النظام البيئي التكنولوجي. فيما ستدعم حاضنة الأعمال "in5" منظومة الابتكار عبر قطاعات التكنولوجيا والإعلام والتصميم. 
ستوفر الفرصة للشركات الناشئة في "Ignyte" للاستفادة من خدمات الإرشاد والترخيص السريع المخصص لاقتصاد الابتكار في دبي.
وتعد "Ignyte" ركيزة أساسية ومساهماً رئيساً ضمن استراتيجية دبي للاقتصاد الرقمي، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم العام الماضي من مركز دبي المالي العالمي، وهي منصة عالمية رائدة للشركات الناشئة ورواد الأعمال بهدف توفير فرص الوصول إلى نخبة من المدربين الخبراء والمستثمرين.
كما توفر المنصة أكثر من 250 ميزة حصرية وموارد متميزة من الشركات الرائدة في مختلف القطاعات وتهدف إلى تطوير منظومة الشركات الناشئة الرقمية وترسيخ المنطقة كمركز عالمي للابتكار وتسريع الأعمال.

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المصدر: وام
حمدان بن محمد
توقيع اتفاقيات
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