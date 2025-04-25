إنجاز شاطئ الكورنيش الليلي بأبوظبي نهاية العام

هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها تعمل وفقاً لخطة مدروسة على تحسين أداء المرافق العامة والترفيهية في المدينة وضواحيها، بما يحقق مستهدفاتها بشأن إسعاد المجتمع، وتوفير أفضل مستويات للمرافق العامة التي تحقق رضا المجتمع وتلبي متطلباته واحتياجاته، بحيث تساهم هذه المرافق في الارتقاء بجوة الحياة.

وأكدت البلدية أنها باشرت تنفيذ مشروعين في مواقع محددة على امتداد شاطئ الكورنيش، الأول يتضمن إنشاء غرفة حسية خاصة بالأطفال من ذوي التوحد، ومن المتوقع إنجازه نهاية الربع الرابع من العام الجاري.

فيما المشروع الثاني المتمثل بإنشاء شاطئ ليلي على شاطئ الكورنيش، أكدت البلدية أن تاريخ الإنجاز المتوقع للمشروع مع نهاية العام الجاري. مبينة أن الشاطئ الليلي سيتيح السباحة الليلية بوجود حراس الإنقاذ وحراس الأمن.

ويمتد المشروع على مساحة 37.000 متر مربع، وتشمل الخدمات في الشاطئ: ملاعب كرة طائرة، ملاعب كرة قدم شاطئية، ملاعب كرة سلة، دورات مياه، أكشاك بيع الأطعمة.

ويُعدّ شاطئ الكورنيش وجهةً رائعة لكلّ من يرغب في قضاء أوقات في الهواء الطلق، حيث يتيح التنزه على طول الممشى البحري المميز والممرّات الواسعة التي تتراصف على جانبيها المقاعد والحدائق المنسقة.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي مرتادي الشواطئ إلى أهمية التقيد والالتزام بإجراءات السلامة والمحافظة على البيئة والمرافق الشاطئية، التي أنشئت من أجل إسعاد المجتمع.

وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة على الشاطئ لعموم الزوار فتشمل، خدمات أصحاب الهمم، حيث يتوفر عدد 8 ممرات لأصحاب الهمم داخل رمال الشاطئ تصل إلى مياه البحر، كما أن الحمامات الموجودة في الشاطئ صديقة لأصحاب الهمم، وتحتوي كل دورة مياه على حمام مخصص لأصحاب الهمم.

كما توفر البلدية خدمة حراس الشاطئ (المنقذين): وهي خدمة مقدمة من الساعة 7 صباحاً وحتى غروب الشمس، فيما خدمة حراس الأمن فهي مقدمة على مدار الساعة وطوال أيام السنة.

ويحتوي شاطئ الكورنيش على عيادة إسعافات أولية وممرضة مرخصة من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، إلى جانب خدمات النظافة وخدمة المظلات وكراسي التشميس.

ويتوفر على امتداد شاطئ الكورنيش مرافق رياضية موزعة على كامل مساحته ملاعب لكرة القدم وملاعب لكرة الطائرة والسلة، إلى جانب وجود ساحة واحدة لألعاب الأطفال في الشاطئ العام للمرحلة الأولى، وثلاث ساحات لألعاب الأطفال في شاطئ العائلة.