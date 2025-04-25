السبت 26 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شمسة بنت حشر تفتتح مؤتمر «التغذية الوريدية » في دبي

مشاركون في الفعاليات في صورة جماعية (وام)
26 ابريل 2025 01:07

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق فعاليات الدورة الـ 34 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب
أنور قرقاش: الكرامة لا تكرس بالشعارات بل تصان عبر حماية الحقوق

افتتحت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضوة مجلس إدارة اتحاد الطائرة في نادي الوصل أمس أعمال الدورة الرابعة من مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط «MEAPEN 2025»، والذي يستمر يومين في فندق «إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي».
ويُعد الحدث منصة علمية رائدة تجمع تحت سقف واحد نخبة من الأطباء، وأخصائيي التغذية السريرية، والممرضين، وخبراء التغذية، بهدف تبادل الخبرات، واستعراض أحدث المستجدات والابتكارات في مجال التغذية العلاجية والدعم الغذائي المتخصّص.
واستقطب المؤتمر هذا العام أكثر من 600 مشارك من بينهم أطباء، واختصاصيو تغذية سريرية، وصيادلة، وممرضون وخبراء تغذية، سيحضرون 16 جلسة علمية يشارك فيها أكثر من 70 متحدثاً من نخبة الخبراء الإقليميين والدوليين، بالإضافة إلى أكثر من 50 عرضاً لملصقات بحثية وأكثر من 20 شركة عارضة، كما يحصل المشاركون على 28 ساعة تعليم. 

شمسة بنت حشر
دبي
الإمارات
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
ترامب يصل إلى الفاتيكان للمشاركة في تشييع جنازة البابا فرنسيس
الأخبار العالمية
ترامب يصل إلى الفاتيكان للمشاركة في تشييع جنازة البابا فرنسيس
اليوم 12:19
«مدرب رديف» يقود ريال سوسيداد
الرياضة
«مدرب رديف» يقود ريال سوسيداد
اليوم 12:15
«الإمارات للدراجات» يتصدر «فويلتا أستورياس»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يتصدر «فويلتا أستورياس»
اليوم 12:13
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق فعاليات الدورة الـ 34 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق فعاليات الدورة الـ 34 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©