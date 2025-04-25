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الحرس الوطني ينقذ 10 بحارة من حريق سفينة في عرض البحر

الحرس الوطني ينقذ 10 بحارة من حريق سفينة في عرض البحر
25 ابريل 2025 21:28

تمكن المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بالتنسيق مع مجموعة حرس السواحل التابعة للحرس الوطني، أمس الخميس، من تنفيذ عملية إنقاذ ناجحة لـ10 أشخاص من الجنسية الآسيوية، كانوا على متن سفينة تجارية تعرضت لحريق أثناء إبحارها في عرض البحر. 

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وقد استجابت الفرق المختصة فور تلقي البلاغ، وتم تنفيذ العملية وفق أعلى معايير السلامة، حيث تم إجلاء جميع الأفراد إلى منطقة آمنة دون تسجيل أي إصابات. 
تأتي هذه العملية في إطار المهام الحيوية التي يضطلع بها الحرس الوطني، بما في ذلك تعزيز الأمن البحري والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ، حفاظًا على الأرواح ودعمًا للسلامة العامة.

المصدر: وام
الحرس الوطني
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