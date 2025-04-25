هزاع بن زايد يحضر أفراح الشامسي والدرعي والنيادي في منطقة العين

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حفل استقبال أُقيم بمناسبة زفاف كل من: سعيد عبدالله سعيد جروان الشامسي إلى كريمة ناصر ثعلوب سالم الدرعي، وهزاع عبدالله سعيد جروان الشامسي إلى كريمة سلطان محمد بن يروان النيادي، وسيف مبارك سعيد جروان الشامسي إلى كريمة ناصر سعيد جروان الشامسي، وسلطان سعيد مبارك محمد الشامسي إلى كريمة محمد مبارك محمد الشامسي.

وأعرب سموّه عن خالص التهاني والتبريكات للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم في قاعة أفراح زاخر في منطقة العين، عدد من كبار المسؤولين، وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوين والمهنئين.