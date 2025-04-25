السبت 26 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشيخة موزة بنت عبدالله الحبسي

سعود بن صقر يؤدي صلاة الجنازة وإلى جانبه محمد بن سعود والشيوخ (وام)
26 ابريل 2025 01:08

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق فعاليات الدورة الـ 34 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب
أنور قرقاش: الكرامة لا تكرس بالشعارات بل تصان عبر حماية الحقوق

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، صلاة الجنازة على جثمان المغفور لها، بإذن الله تعالى، الشيخة موزة بنت عبدالله الرييل الحبسي، حرم المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ كايد بن محمد القاسمي، وذلك بعد صلاة الجمعة في جامع الشيخ زايد برأس الخيمة.
أدى الصلاة إلى جانب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، كلٌّ من الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين، إلى جانب عدد كبير من المواطنين.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أبناء الفقيدة وذويها، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

سعود بن صقر
الإمارات
سعود بن صقر القاسمي
سعود القاسمي
حاكم رأس الخيمة
رأس الخيمة
محمد بن سعود القاسمي
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس بساحة القديس بطرس في روما
الأخبار العالمية
بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس بساحة القديس بطرس في روما
اليوم 12:29
ترامب يصل إلى الفاتيكان للمشاركة في تشييع جنازة البابا فرنسيس
الأخبار العالمية
ترامب يصل إلى الفاتيكان للمشاركة في تشييع جنازة البابا فرنسيس
اليوم 12:19
«مدرب رديف» يقود ريال سوسيداد
الرياضة
«مدرب رديف» يقود ريال سوسيداد
اليوم 12:15
«الإمارات للدراجات» يتصدر «فويلتا أستورياس»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يتصدر «فويلتا أستورياس»
اليوم 12:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©