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علوم الدار

قائد عام شرطة أبوظبي يطّلع على الجهود التطويرية في «طيران الشرطة»

أحمد سيف المهيري خلال الجولة (من المصدر)
26 ابريل 2025 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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اطّلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، على الممارسات والتقنيات المتطورة في إدارة طيران شرطة أبوظبي في إطار حرص معاليه على متابعة سير العمل بمختلف القطاعات والإدارات والوقوف على أداء العاملين، ومناقشة المقترحات الهادفة، التي تعزّز مبادرات وخطط التحسين والتطوير المستقبلي.
وناقش معاليه مع العميد طيار سعيد سالم المرر، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، وكبار الضباط، المبادرات الريادية، واطّلع على الجهود التطويرية الحالية، والمشروعات الاستراتيجية وسير العمل بها.
واستمع معاليه إلى شرح حول الطائرات العمودية الجديدة، والتي تمتاز بأنظمتها الحديثة المتطورة للتصوير الحراري ونقل الصورة من موقع الحدث إلى غرفة العمليات الرئيسي «مركز القيادة والتحكم» بإدارة العمليات في شرطة أبوظبي، وتعرف إلى أبرز مهامها مثل تأمين الفعاليات والمواكب والطرق ونقل القوة الشرطية، وتدريب القوات الخاصة على العمليات والمهام الشرطية. 
وأكد معاليه اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير الدعم لكوادرها الشرطية الاحترافية، ومواكبة التطورات والمستجدات العالمية في مجالات العمل الشرطي والأمني، لضمان الجاهزية التامة؛ تحقيقاً لرؤيتها في استدامة الأمن والأمان، ووجَّه بتضافر الجهود الأمنية لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، ومستهدفات الخطة الاستراتيجية، ودعم الجهود الحالية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

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طيران شرطة أبوظبي
أحمد المهيري
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