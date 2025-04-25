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علوم الدار

«الفجيرة للبيئة» تناقش تخفيف آثار التغير المناخي

«الفجيرة للبيئة» تناقش تخفيف آثار التغير المناخي
26 ابريل 2025 01:07

الفجيرة (وام)

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عام المجتمع
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عقدت هيئة الفجيرة للبيئة ورشة عمل تعريفية بعنوان «دور التشريعات البيئية الحديثة في التخفيف من آثار التغير المناخي وتحقيق الحياد الكربوني»، في مقر برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز المسؤولية المجتمعية، ودعم الاستدامة في قطاع الصناعة، تزامناً مع «عام المجتمع».
واستهدفت الورشة في المرحلة الثانية قطاع الصناعة، حيث ناقشت مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركاء من القطاع، وأثرها في دعم المجتمعات المحلية، وتعزيز الوعي البيئي بين العاملين في القطاع.
وأكدت أصيلة المعلا، مدير هيئة الفجيرة للبيئة، في كلمتها، التزم الهيئة بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية، بضرورة تهيئة المناخ والبيئة المناسبة لجذب المستثمرين من داخل وخارج الدولة، ودعم القطاع الصناعي، وتشجعيهم على تعزيز المسؤولية المجتمعية والاستدامة البيئية.

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الإمارات
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