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علوم الدار

«صحة» تستضيف أول مؤتمر دولي للخصوبة في الدولة

جانب من انطلاق فعاليات المؤتمر بحضور نخبة من الخبراء والرواد العالميين (وام)
26 ابريل 2025 01:08

أبوظبي (وام)

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انطلقت أمس أعمال «أول مؤتمر دولي للخصوبة» والذي تستضيفه شركة «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث» تحت عنوان «مؤتمر صحة الدولي للخصوبة 2025 SIFC» بفندق جراند حياة - أبوظبي.
يُعد المؤتمر - الذي يستمر يومين - محطة بارزة تسلط الضوء على مسيرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود من التميز في مجال الصحة الإنجابية وترسّخ مكانة الإمارات في طليعة الابتكار الطبي على مستوى العالم.
يجمع المؤتمر نخبة من أبرز الخبراء والرواد العالميين في مجال الخصوبة والطب الإنجابي من أطباء وباحثين وممارسين لمناقشة أحدث التطورات السريرية والمقاربات المتقدمة في رعاية الخصوبة ضمن منصة تفاعلية شاملة.
يعكس الحدث التزام «صحة» بتقديم رعاية صحية متكاملة تتمحور حول المريض وصُمم ليخدم احتياجات المختصين في القطاع الطبي إضافة إلى أفراد المجتمع المهتمين بمجال الصحة الإنجابية ويشكّل فرصة قيّمة لتبادل الخبرات والتواصل مع قادة القطاع الطبي وتعزيز الحوار العلمي بين التخصصات.
وتستند خدمات الخصوبة في «صحة» إلى خبرة طويلة تمتد لأكثر من 30 عاماً من خلال مراكزها الرائدة في مستشفى توام ومستشفى الكورنيش وتفخر «صحة» بتحقيق نسب نجاح سريرية للحمل تتجاوز 70% متفوقة على المعدلات العالمية، وذلك بفضل البنية التحتية المتطورة وفريق الأطباء المختصين كما تعمل الشركة على توسيع خدماتها لتشمل عيادات فرعية جديدة في إمارات الشمال.
وقالت الدكتورة سلمى سالم العامري، المدير الطبي التنفيذي لخدمات الخصوبة في «صحة»، إن مراكز الخصوبة في بُنيت على أسس من التفاني والممارسة الأخلاقية والرعاية المتمحورة حول المريض ونؤمن بأن رحلة الأبوة والأمومة هي من أعمق التجارب الإنسانية وفريقنا متعدد التخصصات حاضر لدعم المرضى في كل خطوة من هذه الرحلة.
وأضافت أن مؤتمر صحة الدولي للخصوبة 2025 «يجمع نخبة من الرواد في الطب الإنجابي وجراحة الخصوبة لرسم ملامح مستقبل هذا التخصص وتعزيز التقدم العلمي ودعم العائلات في رحلتها نحو تحقيق الحلم بالأبوة والأمومة».
ومن بين أبرز المتحدثين في المؤتمر البروفيسور ريتشارد سميث الرائد في إدخال جراحة زراعة الرحم في المملكة المتحدة إلى جانب نخبة من الخبراء من مختلف أنحاء العالم. يتناول المؤتمر مواضيع سريرية متعددة تهمّ أطباء الخصوبة والنساء والتوليد والممارسين العامين والأطباء العاملين في الرعاية الأولية بالإضافة إلى جلسات نقاش تفاعلية متخصصة.
من جهته، قال البروفيسور مصطفى متولي، رئيس المؤتمر استشاري الطب الإنجابي في مستشفى توام، إن ‘صحة’ تعد الجهة الوحيدة في دولة الإمارات التي تقدم رعاية شاملة ومتكاملة لقضايا الخصوبة. وأضاف: «نقدم للمرضى دعماً طبياً متقدماً سهلاً في الوصول ذا طابع إنساني عميق عبر جميع مراحل رحلة الخصوبة - من التشخيص إلى العلاجات المتقدمة».

الخصوبة
الإمارات
أبوظبي
شركة صحة
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