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علوم الدار

"الفارس الشهم 3" تطلق مبادرة حفر آبار مياه جنوب قطاع غزة

شعار عملية الفارس الشهم 3
26 ابريل 2025 18:25

أعلنت عملية "الفارس الشهم 3" إطلاق مبادرة حفر آبار مياه بالتعاون مع الهيئات المحلية والبلديات في جنوب قطاع غزة للمساهمة في الحد من تفاقم كارثة النقص الحاد في المياه في خطوة إنسانية عاجلة للتخفيف من آثار الأزمة مع التأكيد على أن هذه الجهود تبقى حلولاً مؤقتة ولا تمثل معالجة جذرية للأزمة الإنسانية المتواصلة.
تأتي هذه المبادرة في ظل استمرار إغلاق معابر قطاع غزة ومنع تدفق الإمدادات الغذائية والوقود اللازم لتشغيل محطات المياه، وما ترتب على ذلك من انهيار للبنية التحتية الحيوية.
على صعيد متصل، أعلنت عملية "الفارس الشهم 3" بدء دعمها لتكيات الطعام والمخابز البدائية عبر السوق المحلي، مستهدفةً مخيمات ومراكز الإيواء في جنوب غزة، سعياً إلى توفير الحد الأدنى من الأمن الغذائي للأسر المتضررة والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية القاسية.

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المصدر: وام
الفارس الشهم 3
قطاع غزة
حفر الآبار
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