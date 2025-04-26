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منصور بن زايد يشهد العرس الجماعي لقبيلة النيادات في مدينة العين

منصور بن زايد يشهد العرس الجماعي لقبيلة النيادات في مدينة العين
26 ابريل 2025 21:07

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مساء اليوم، العرس الجماعي الذي نظمته قبيلة النيادات في قاعة الظاهر بمدينة العين، بمشاركة 60 عريساً، وذلك تزامناً مع «عام المجتمع».

تخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والشعرية والشعبية التي عكست الموروث الثقافي الإماراتي، وأضفت أجواء من الفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية.

يأتي تنظيم العرس الجماعي في إطار تعزيز قيم التلاحم الاجتماعي ودعم استقرار الأسرة، وتيسير الزواج أمام الشباب، انسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى بناء مجتمع قوي ومتماسك.

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وعبرت اللجنة المنظمة للعرس عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على تشريفه وحضوره للعرس، مؤكدين أن هذه المبادرة تجسد قيم المحبة والتآزر التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

حضر الحفل عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء المنطقة وأهالي العرسان، إلى جانب عدد من الشخصيات المجتمعية.

المصدر: وام
منصور بن زايد
عرس جماعي
العين
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