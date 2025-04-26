أكثر من 60 شاعراً وباحثاً وإعلامياً في «ليالي الشعر»

أبوظبي (الاتحاد)

يحتفي برنامج مجلس ليالي الشعر، ضمن الدورة الـ34 من معرض أبوظبي للكتاب، بجماليات القصائد، ومنجزات مبدعيها، بمشاركة أكثر من 60 شاعراً وباحثاً وإعلامياً، يلتقون الجمهور في 30 فعالية تتنوع ما بين أمسيات شعرية، وجلسات حوارية تتطرق إلى فنون التراث الشعبي الأصيل، وعلاقة الشعر بالهوية الوطنية والمجتمع، تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 «عام المجتمع»، إلى جانب إطلالة على الشعر حول العالم تعرف بخصوصيته، وتبرز ملامحه، ما يكرس المعرض منصة لتفعيل الحراك الثقافي.

ويستضيف المعرض، ضمن برنامجه الشعري أمسية «يداً بيد»، التي يشارك فيها معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ويديرها سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، يقدم خلالها الضيف مجموعة من قصائده التي نسجت مفرداتها وصورها الشعرية من جمال اللغة والمشاعر والرؤى.​ وتشارك هيئة أبوظبي للتراث في «مجلس ليالي الشعر»، من خلال تقديم محاضرات تتناول تاريخ الشعر الإماراتي وأعلامه.

وخصص البرنامج جلسة للأطفال والناشئة أمسية تحت عنوان «خراريف»، مع الفنانة متعددة المواهب سلامة المزروعي.