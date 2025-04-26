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«حكماء المسلمين» يعرض 250 إصداراً في معرض أبوظبي للكتاب

«حكماء المسلمين» يعرض 250 إصداراً في معرض أبوظبي للكتاب
27 ابريل 2025 02:28

أبوظبي (وام)

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يشارك مجلس حكماء المسلمين في معرض أبوظبي للكتاب هذا العام من خلال أكثر من 250 إصداراً متنوعاً تقدمها «الحكماء للنشر»، بالإضافة إلى عدد من الندوات والفعاليات الفكرية والثقافية التي تتضمن هذا العام ولأول مرة «بودكاست الحكماء»، بمشاركة عدد من رجال الفكر والثقافة والأدب والإعلام والقادة الدينيين.
كما يقدم جناح المجلس عدداً من أحدث إصدارات الحكماء للنشر لعام 2025، وأكثر من 20 مؤلَّفاً لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فيما يستضيف الجناح مجموعة من الندوات والمحاضرات الثقافية، ويناقش الجناح من خلال «بودكاست الحكماء» جملة من الموضوعات والقضايا المهمة.
وأكد المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يمثل منصة فكرية رائدة لتعزيز التواصل الثقافي والحضاري، مشيراً إلى أن المعرض يواصل في دورته الـ34 ترسيخ مكانته ملتقى ثقافياً وفكرياً عالمياً يستقطب أبرز الكتاب ودور النشر المحلية والعربية والعالمية، ويمنح الفرصة للمبدعين والمثقفين والمفكرين لتعزيز التواصل الثقافي والفكري والحضاري. وتأتي مشاركة مجلس حكماء المسلمين في الدورة الـ 34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، في إطار رسالة المجلس الهادفة إلى تعزيز السلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح، ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم.

مجلس حكماء المسلمين
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
أحمد الطيب
الأزهر الشريف
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