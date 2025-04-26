«الإمارات للدراسات» يقدم تجربة معرفية متكاملة

أبوظبي (وام)

يشارك مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في الدورة الـ 34 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، مقدماً للزوار تجربة معرفية متكاملة، تمزج بين المحتوى البحثي العميق، والتقنيات الحديثة، والمسارات التفاعلية التي تخاطب فئات المجتمع، وتتيح لهم طرح رؤاهم وأفكارهم لرسم ملامح مجتمع دولة الإمارات عام 2071.

وعبر جناحه التفاعلي في المعرض، يقدم المركز ركناً غنياً بإصداراته من الكتب والدراسات الاستراتيجية، التي تغطي موضوعات متنوعة في المجالات الجيوسياسية والجيواقتصادية والتكنولوجية والدراسات المستقبلية، حيث يمكن للزوار الاطلاع على أهم هذه الإصدارات والحصول على نسختهم منها، حسب ما يتناسب مع اهتماماتهم الفكرية والبحثية.

في إطار الاحتفاء بعام المجتمع، يضم جناح المركز مسارين رئيسيين هما «مسار عام المجتمع» و«مسار أجيال المستقبل»، ويتيح المسار الأول للزوار فرصة الانطلاق في رحلة معرفية تشمل ثلاث محطات تفاعلية تسرد كلٌ منها أحد محاور عام المجتمع الثلاثة: الوحدة، العطاء، والنمو.

أما مسار أجيال المستقبل، فهو مساحة صُمّمت خصيصاً للأطفال للتفاعل مع عام المجتمع بطريقة ممتعة وتعليمية، ويضم شاشات تعمل باللمس بمحتوى ترفيهي وتعليمي في آنٍ معاً، وتطرح أسئلة حول القيم الوطنية لمختلف الفئات العمرية، كما تعرض على الأطفال بعض الألعاب والألغاز التعليمية، مثل تركيب الصور التراثية والوطنية.

وتناقش الفعاليات التي يتم تنظيمها داخل جناح المركز حزمة من القضايا الحيوية، ومنها محاضرة بعنوان «عام المجتمع: كيف يساهم الأفراد في مجتمعاتهم؟»، يلقيها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وذلك يوم الاثنين الموافق 28 أبريل الجاري وفي يوم الأربعاء 30 أبريل 2025، يلقي الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، محاضرة بعنوان «اللغة العربية وعام المجتمع».

كما يشهد الجناح في الأول من شهر مايو 2025، حلقة نقاشية بعنوان «الإنجازات الرائدة للإمارات في التبادل الثقافي والحوار بين الأديان»، ويتحدث فيها كل من الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والدكتور رضوان السيد، عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وفي اليوم نفسه سيتم تنظيم محاضرة بعنوان «دور الشركات الوطنية في تعزيز إنتاجية المجتمع»، يلقيها الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن.

ويشهد جناح المركز حفل توقيع كتاب «مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة في القرن الحادي والعشرين.. قضايا وتحديات في عالم متغير»، لمؤلفه معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025.

كما يضم الجناح ركناً مخصصاً لـ«موسوعة القيادة الإماراتية - الاتحاد»، وهي منصة إلكترونية شاملة جامعة لإرث القيادة الفكري.

منصة مبتكرة

في اليوم الأول من مشاركته في المعرض، أطلق المركز أحدث منصاته المعرفية «BookCast»، وهي منصة مبتكرة، تختصر ساعات من القراءة إلى دقائق من الاستماع وتُقدّم ملخصات لأهم الكتب العالمية وإصدارات المركز بأسلوب احترافي يواكب التطورات المتسارعة في عالم صناعة المحتوى. وجاء إطلاق هذه المنصة ليمثل خطوة مهمة في سبيل تعزيز ثقافة الاستماع، ويتيح المركز حلقات منصته المعرفية الجديدة عبر الهواتف الذكية من خلال موقعه الإلكتروني أو منصة «سبوتيفاي» ومنصة «آبل بودكاست».