هزاع بن زايد يشهد عرساً جماعياً لـ 58 عريساً من أبناء منطقة العين

شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حفل استقبال بمناسبة العرس الجماعي الذي نظمته قبيلة «النيادات» لـ26 عريساً من أبناء القبيلة و32 عريساً من أبناء القبائل الأخرى في منطقة العين.

وهنأ سموه العرسان وذويهم، متمنياً لهم السعادة في حياتهم الأسرية، والتوفيق في إنشاء أسر مستقرة تسهم في بناء المجتمع على أسس سليمة قائمة على المودة والرحمة.

وأكّد سموّه أهمية الأعراس الجماعية وباقي المبادرات المجتمعية التي تعكس دور الأسرة المحوري باعتبارها نواة المجتمع وأساس استقراره.

كما أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بجهود الجهات المنظمة لهذا العرس الجماعي، ودور اللواء ركن (متقاعد) سيف محمد مطر المايدي النيادي في دعم هذه المبادرة التي تعكس روح التعاون والتضامن بين أهالي العين.

وعبَّر العرسان وذووهم عن شكرهم لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على حضور سموه حفل زفافهم، ودعم القيادة الحكيمة لهم في تكوين أسر جديدة تسهم في بناء مجتمع متماسك وقوي يعكس القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم في قاعة الظاهر للأفراح في منطقة العين، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوين والمهنئين.