4364 مُستفيداً من «التوعية السياحية» في دبي

دبي (الاتحاد)

أكد العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن إدارة الشرطة السياحية استطاعت خلال العام الماضي 2024، نشر التوعية الأمنية في القطاع السياحي بين 4364 موظفاً وحارساً فندقياً وسائق سيارة أجرة، والعاملين في مجال الإنقاذ، والمرشدين السياحيين.

وأشار إلى أن التوعية جاءت ضمن 66 محاضرة، قدمها خبراء ومُختصون من مختلف الإدارات العامة في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص والجهات المُستفيدة.

ولفت إلى أن المحاضرات جاءت بناءً على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بالتواصل مع فنادق إمارة دبي وتعريفهم بالخدمات الشرطية ونشر الوعي الأمني لديهم، إلى جانب المتابعة الحثيثة من اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، والعميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز التواصل مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص.

وأضاف، أن نهج المحاضرات التوعوية مُستمر في إطار الحرص الدائم على جعل إمارة دبي من الوجهات العالمية في المجال السياحي، وفي إطار التوجه الاستراتيجي «دبي مدينة آمنة»، منوهاً بأن الشرطة السياحية استطاعت خلال العام 2023 تنفيذ 57 محاضرة توعوية، استفاد منها 4136 موظفاً وحارساً وسائقاً ومُنقذاً سياحياً.

ولفت إلى أن الشرطة السياحية في شرطة دبي تلعب دوراً مهماً في نشر الوعي في مختلف القطاعات السياحية على مستوى إمارة دبي، إلى جانب دورها في المجال الأمني، مبيناً أن المحاضرات شملت التعريف بتطبيق شرطة دبي الذكي، وخدمة الشرطة السياحية، وخدمة «عين الشرطة»، وهي خدمة تفاعلية، تُمكن الجمهور عبر تطبيق شرطة دبي من التواصل مع الشرطة للإبلاغ عن أية تجاوزات غير قانونية، وذلك للمساهمة في حفظ الأمن والحد من الجريمة.