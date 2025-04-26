الأحد 27 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

4364 مُستفيداً من «التوعية السياحية» في دبي

خلال إحدى محاضرات التوعية السياحية (من المصدر)
27 ابريل 2025 02:29

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في «أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025»
منصور بن محمد يشهد «سباق الأمل» دعماً لـ«صندوق الطفل»

أكد العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن إدارة الشرطة السياحية استطاعت خلال العام الماضي 2024، نشر التوعية الأمنية في القطاع السياحي بين 4364 موظفاً وحارساً فندقياً وسائق سيارة أجرة، والعاملين في مجال الإنقاذ، والمرشدين السياحيين. 
وأشار إلى أن التوعية جاءت ضمن 66 محاضرة، قدمها خبراء ومُختصون من مختلف الإدارات العامة في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص والجهات المُستفيدة.
ولفت إلى أن المحاضرات جاءت بناءً على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بالتواصل مع فنادق إمارة دبي وتعريفهم بالخدمات الشرطية ونشر الوعي الأمني لديهم، إلى جانب المتابعة الحثيثة من اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، والعميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز التواصل مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص.
وأضاف، أن نهج المحاضرات التوعوية مُستمر في إطار الحرص الدائم على جعل إمارة دبي من الوجهات العالمية في المجال السياحي، وفي إطار التوجه الاستراتيجي «دبي مدينة آمنة»، منوهاً بأن الشرطة السياحية استطاعت خلال العام 2023 تنفيذ 57 محاضرة توعوية، استفاد منها 4136 موظفاً وحارساً وسائقاً ومُنقذاً سياحياً.
ولفت إلى أن الشرطة السياحية في شرطة دبي تلعب دوراً مهماً في نشر الوعي في مختلف القطاعات السياحية على مستوى إمارة دبي، إلى جانب دورها في المجال الأمني، مبيناً أن المحاضرات شملت التعريف بتطبيق شرطة دبي الذكي، وخدمة الشرطة السياحية، وخدمة «عين الشرطة»، وهي خدمة تفاعلية، تُمكن الجمهور عبر تطبيق شرطة دبي من التواصل مع الشرطة للإبلاغ عن أية تجاوزات غير قانونية، وذلك للمساهمة في حفظ الأمن والحد من الجريمة.

الشرطة السياحية
دبي
المباحث الجنائية
شرطة دبي
السياحة
عبدالله خليفة المري
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
أطاح ريال مدريد.. برشلونة بطل كأس إسبانيا
الرياضة
أطاح ريال مدريد.. برشلونة بطل كأس إسبانيا
اليوم 03:27
التزام إماراتي راسخ في تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التعليم في السودان.. تداعيات كارثية للنزاع ودعم إماراتي متواصل
اليوم 02:31
جانب من اجتماع أسعد الشيباني في مجلس الأمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأممي: أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا
اليوم 02:31
الرئيسان ترامب وزيلينسكي خلال لقائهما أمس بالفاتيكان على هامش جنازة البابا فرنسيس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين مستعد للتفاوض مع أوكرانيا وترامب متشكك
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©