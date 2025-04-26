«طرق الشارقة»: 14 ألف رحلة للحافلات الكهربائية في 7 أشهر

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أن أسطول الحافلات الكهربائية التابع لـ«الهيئة»، حقق أداءً تشغيلياً مميزاً، بتنفيذ 14 ألفاً و961 رحلة خلال 7 أشهر، وتمثل فترة التشغيل التجريبي منذ تدشين الخدمة في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك ضمن توجه «الهيئة» للتحول إلى منظومة نقل مستدام، وتعزيز كفاءة شبكات النقل في الإمارة. وأكد المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن تشغيل الحافلات الكهربائية يجري وفقاً لاستراتيجية متكاملة للتحول إلى النقل المستدام، تستند إلى أفضل الممارسات العالمية وتراعي خصوصية البنية التحتية في الإمارة واحتياجات السكان، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية ذات الانبعاثات العالية، وتعزيز استخدام المركبات الكهربائية والذكية، التي تساهم في خفض البصمة الكربونية، وتحسين جودة الهواء.

وأوضح أن توجه «الهيئة» يسري في إطار التزامها بدعم رؤية دولة الإمارات 2050 للحياد المناخي، وتماشياً مع المبادرات الوطنية التي تشجع على الابتكار والتكنولوجيا النظيفة في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع النقل، وتعمل «الهيئة» بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص على تنفيذ مشاريع نوعية من شأنها رفع كفاءة مشهد النقل العام في الشارقة بشكل جذري خلال السنوات المقبلة.

90 رحلة يومية

ذكر العثمني، أن العملية التشغيلية للحافلات الكهربائية في الإمارة والبالغ عددها 10 حافلات، سجلت معدلات قياسية منذ تدشينها، إذ يتراوح متوسط الرحلات اليومية ما بين 90 و95 رحلة، ما يعكس الاعتماد المتزايد من قبل الركاب على هذا النوع من النقل، وتعمل كل حافلة بانتظام يومي ضمن جداول زمنية أعدت وفق دراسة ميدانية لاحتياجات جمهور المتعاملين، الأمر الذي أسهم في منح «الهيئة» المرونة في التشغيل، وما ترتب عليه من سهولة التعاطي مع أي طارئ أو زيادة في أعداد الركاب. وبيّن أن البيانات الإحصائية لعدد أيام التشغيل سجلت 1.440 يوم تشغيل، بمعدل 160 يوماً لكل حافلة، ما يؤكد التزام «الهيئة» بخططها التشغيلية واستدامة الخدمة المقدمة للجمهور.

إقبال يومي متزايد

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن استخدام الحافلات الكهربائية من قبل الجمهور أظهر ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الإقبال على الحافلات مقارنة بفترات سابقة، إذ بلغ عدد الركاب الذين جرى نقلهم بواسطة الحافلات الكهربائية 224 ألفاً و415 راكباً منذ بدء التشغيل، بمتوسط يومي يتراوح بين 1300 و1350 راكباً، ما يعكس ثقة الجمهور بجودة الخدمة والتوجه نحو خيارات نقل أكثر استدامة. وأكد أن «الهيئة» تعمل على قياس رضا المتعاملين بشكل دوري.

كفاءة تشغيلية عالية

كما كشفت البيانات الإحصائية عن تسجيل ما يقارب 15 ألفاً و728 ساعة تشغيلية للحافلات الكهربائية. أما بالنسبة للمسافة الإجمالية التي قطعتها الحافلات، فبلغت 246 ألفاً و240 كيلومتراً.

3 مسارات رئيسية

أكد عبدالعزيز الجروان، مدير الهيئة لشؤون المواصلات، أن تسيير الحافلات الكهربائية الحديثة يأتي ضمن 3 خطوط رئيسة تربط الشارقة بإمارات مجاورة ومناطق حيوية، من خلال خط 112 الذي يربط محطة حافلات الجبيل عبر الرولة إلى محطة حافلات البستان في إمارة عجمان، وخط 113 الذي يصل محطة الجبيل والرولة بمحطة مترو الراشدية في إمارة دبي، مروراً بالقصيص، بالإضافة إلى خط E304 الذي ينقل الركاب من محطة الرولة والجبيل إلى محطة السطوة والكرامة في دبي.

ويأتي توزيع الحافلات على المسارات، وفق دراسات مرورية مسبقة أجرتها «الهيئة»، تركز على تخفيف الضغط على الطرق، وتوفير بدائل نقل صديقة للبيئة، بما يضمن راحة وسلامة الركاب، مبيناً أن «الهيئة» تعمل على دراسة توسيع خطوط الحافلات الكهربائية مستقبلاً، بما يشمل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمواقع الحيوية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحويل كامل أسطول الحافلات إلى أنظمة كهربائية وذكية، مؤكداً سعي «الهيئة» من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل العام بالإمارة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخدمة جميع فئات المجتمع عبر وسائل نقل نظيفة وضمن منظومة نقل آمنة وصديقة للبيئة.

وبيّن أن «الهيئة» بدأت منذ سنوات بدراسة وتجربة عدد من الحافلات الكهربائية، وإجراء اختبارات دقيقة، سواء داخل الشارقة أو في بلد التصنيع، للتأكد من توافقها مع متطلبات البنية التحتية وجودة التشغيل في الإمارة، حتى تم اعتماد تشغيل الحافلات الكهربائية ضمن خطوط «الهيئة» بشكل رسمي.

وأكد أن «الهيئة» تعمل مع المطورين على بحث الحلول لرفع كفاءة البطاريات أو نوعها لتمكين الحافلات من قطع مسافات أطول، وذلك بما يتماشى مع توسعات «الهيئة» وخططها المستقبلية، مشيراً إلى أن هناك تواصلاً مستمراً وتعاوناً فعالاً مع وكلاء الحافلات والمصنّعين، لتبادل المعلومات الفنية والتقنية، للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال النقل الكهربائي والشحن السريع، ما يسهم في رفع الأداء التشغيلي، وتحقيق كفاءة أعلى في التوريد والتشغيل، وكذلك في الجاهزية للعمل خلال اليوم.