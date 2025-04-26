«التسجيل العقاري بالشارقة» تعقد ملتقاها السنوي وتكرم الشركاء

الشارقة (الاتحاد)

لتعزيز أواصر التعاون المشترك والبناء مع الجهات العاملة كافة بالقطاع العقاري في الشارقة، وتقديراً لدورهم الكبير، وجهودهم المتميزة في تحقيق أهداف الدائرة الاستراتيجية، نظمت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة الملتقى السنوي الثالث عشر، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وذلك لتكريم شركائها الاستراتيجيين والمتعاونين معها وموظفيها المتميزين، والداعمين كافة لمبادراتها وفعالياتها وأنشطتها في الإمارة الباسمة.

حضر حفل التكريم الذي أقيم تحت شعار مبادرة «تميّز عالياً بين النجوم»، عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، ومديرو الدائرة السابقون، وعدد من مسؤولي ومديري الجهات والشركات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في الإمارة، إلى جانب العديد من الإعلاميين العاملين في مختلف الوسائل والمؤسسات الإعلامية في الدولة.