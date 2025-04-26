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منصور بن محمد يشهد «سباق الأمل» دعماً لـ«صندوق الطفل»

منصور بن محمد خلال تتويج الفائزين (من المصدر)
27 ابريل 2025 02:30

 دبي (الاتحاد) 

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شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس مجلس إدارة دبي الصحية، فعاليات «سباق الأمل»، الذي نظمته مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ «دبي الصحية»، بالتعاون مع سلطة مدينة دبي الطبية، وبدعم من مجلس دبي الرياضي، وذلك لصالح «صندوق الطفل» الهادف إلى تقديم الرعاية الطبية المتخصصة للأطفال.
وثمن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، الجهود المبذولة من المشاركين والداعمين كافة لـ«سباق الأمل»، مؤكداً أن هذه الفعالية تجسد روح «عام المجتمع 2025»، وتعكس نموذجاً ملهماً للتكافل والعمل المشترك.
وأضاف سموه: «نؤمن بأن الرياضة تمثل أداة فاعلة لتعزيز التلاحم الاجتماعي، ووسيلة لبناء قنوات تواصل مؤثرة بين الأفراد والجهات المعنية، وهو ما تجلى اليوم في هذا الحدث الذي يدعم (صندوق الطفل) كجزء من التزامنا طويل الأمد برعاية الأجيال القادمة وضمان مستقبل صحي وآمن لهم».
وعلى هامش الحدث، شهد سموه تبرع «بنك دبي الإسلامي» بمبلغ 10 ملايين درهم لدعم «صندوق الطفل».
أقيم السباق مساء أمس على ممشى مدينة دبي الطبية - المرحلة الثانية في منطقة الجداف، وامتد لمسافة تتراوح بين 1 إلى 3 كيلومترات، بمشاركة أكثر من 1500 شخص، من بينهم نحو 300 طفل، وبحضور كل من: خلفان جمعه بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، والدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، ومحمد مصبح علي ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعلاء المنيني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مدينة دبي الطبية، وهند ناصر، مسؤول الخدمات المجتمعية للأفراد في بنك دبي الإسلامي، إلى جانب عدد من المانحين والجهات الداعمة.
من جهته، قال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، إن «سباق الأمل» يمثل نموذجاً ملهماً لتكامل الجهود الصحية والمجتمعية».
وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: «نؤمن بأن الصحة هي ثقافة وأسلوب حياة متكامل ومحور أساسي في بناء مجتمع مزدهر».
وقال عبدالله الهاملي، كبير مستشاري مجلس الإدارة في بنك دبي الإسلامي: «نفخر بالمساهمة في الجهود التي تحدث أثراً مباشراً في حياة الأطفال المرضى وأسرهم».

منصور بن محمد
دبي
اللجنة الأولمبية الوطنية
مؤسسة الجليلة
دبي الصحية
الرعاية الصحية
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