مخطوطة يوميات رحالة «جيكوب».. نادرة وثمينة

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

يضم معرض أبوظبي الدولي للكتاب الكثير من المخطوطات النادرة التي تعرضها أجنحة دور النشر المشاركة، ومن بينها جناح «أنليبرس» الذي يعرض مخطوطة يوميات رحالة «جيكوب»، تعود إلى عام 1612 - 1622، وتعتبر من المخطوطات النادرة والفريدة؛ لأنها هي الوحيدة من نوعها في العالم، واستغرقت صياغتها 10 سنوات، حيث يضم محتواها خرائط مرسومة باليد عن الخليج العربي وحسابات الموانئ التي تحتويها. وما يميز المخطوطة المعلومات التي تحتويها من دفاعات وطرق ومخارج للهروب من المعارك. كما أن الكتاب تضمن 61 مخطوطة رسمت باليد، وامتزجت بألوانها المائية الأنيقة، وعبرت عن تفاصيلها برؤية عميقة عبر ما يسمى «عيون العصفور»، أي أنها تعكس نظر الطائر من السماء، بتفاصيل دقيقة وواضحة. أما غلاف المخطوطة، فصمم من الجلد الطبيعي، ومرصع بالذهب الخالص، ما جعل المخطوطة من النوادر القيمة والثمينة.