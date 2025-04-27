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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سيراليون بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
27 ابريل 2025 11:36

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس جوليوس مادا بيو.

 

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ديفيد موينينا سينجيه، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية سيراليون.

 

المصدر: وام
سيراليون
رئيس الدولة
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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