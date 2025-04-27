جناح الإمارات في "إكسبو أوساكا" يستقبل الزائر رقم " 250 ألف"

حقّق جناح دولة الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا" علامة فارقة في مسيرته، حيث استقبل اليوم الزائر رقم "250 ألف"، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوعين فقط على افتتاحه رسمياً.

واحتفى الجناح بهذه المناسبة من خلال تنظيم فعالية خاصة، في وقت يواصل فيه استقطاب الضيوف من شتى أنحاء العالم بما يقدّمه من تجارب استثنائية غامرة متعددة الحواس تجمع بين الإبداع والأصالة.

واستقبل شهاب أحمد الفهيم سفير فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليابان والمفوض العام لجناح الدولة في "إكسبو 2025 أوساكا – كانساي"، الضيفة رقم 250 ألف وعائلتها بحفاوة بالغة، حيث تم منحهم شهادة تذكارية، وهدايا حصرية من دكان الجناح، إلى جانب دعوتهم للاستمتاع بتجربة طعام مجانية في مطعم الجناح الإماراتي الشهير، تجسيداً لكرم الضيافة الإماراتية وروح الاحتفاء بالإنجازات.

وبهذه المناسبة، أعرب شهاب أحمد الفهيم، عن فخره واعتزازه البالغ باستقبال الجناح لـ 250 ألف زائر خلال تلك الفترة القصيرة، مؤكداً أن "هذا الإنجاز يُجسّد الدور المحوري الذي يضطلع به جناح الإمارات كمنصة رائدة تجمع العالم تحت سقف واحد لتعزيز الحوار المشترك، واستكشاف الفرص، ودعم التعاون العابر للحدود. ويُشرّفنا أن نُشارك قصة دولة الإمارات مع شعب اليابان الصديق والعالم، بينما نرسم معاً ملامح مستقبل تُزهر فيه الحياة بكل أشكالها على كوكب الأرض وفي الأثير".

رحلة غامرة تروي قصة دولة الإمارات

يقدّم جناح الإمارات، الذي يحمل شعار "من الأرض إلى الأثير"، تجربة غامرة متعددة الحواس، تستعرض قصة الإمارات من تراثها الغني وثقافتها الأصيلة، وصولاً إلى ابتكاراتها الريادية في مجالات استكشاف الفضاء والرعاية الصحية والتقنيات المُستدامة.

استُلهم تصميم الجناح من النخلة، برمزيتها التاريخية والتراثية، حيث يُسلط الجناح الضوء على معالجة معاصرة لنمط العريش المُستمد من العمارة التقليدية الإماراتية، وذلك من خلال "واحة" مؤلفة من 90 عموداً من "اليريد"، تم ابتكارها عبر دمج مخلفات النخيل الزراعية مع براعة النجارة اليابانية.

ويعيش ضيوف جناح الإمارات تجربة متعددة الحواس تروي فصولاً من قصة وطن يستند إلى رؤية طموحة ومنظومة متجذّرة من القيم الراسخة. وفي خلال هذه الرحلة، يلتقي الضيوف بوجوه إماراتية ملهمة، من مستكشفي الفضاء، إلى محفزي الرعاية الصحية، وصولاً إلى أمناء الاستدامة، الذين يسهمون في رسم ملامح المستقبل. وتُتوج التجربة بعرض تركيبي وثائقي يحمل عنوان "التراث المنسوج"، والذي يأخذ الزوار في رحلة بصرية تحاكي نبض الحياة المعاصرة في دولة الإمارات.

جدير بالذكر أن جناح دولة الإمارات يشهد منذ افتتاحه إقبالاً لافتاً ومتواصلاً من الضيوف، مما يعكس نجاحه الكبير كأحد أكثر الأجنحة الوطنية جذباً وتميزاً في "إكسبو 2025 أوساكا – كانساي".