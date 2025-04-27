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علوم الدار

فِرق شرطة أبوظبي و"الدفاع المدني" تتعامل مع حريق في الوحدة مول

شعار شرطة أبوظبي
27 ابريل 2025 16:35

سيطرت فِرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني على حريق اندلع، مساء اليوم الأحد، في الوحدة مول، أبوظبي.
وقالت الشرطة، عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "نجحت فِرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في السيطرة على حريق اندلع مساء الأحد، الموافق 27 إبريل 2025، في الوحدة مول، أبوظبي".
وأضافت الشرطة "لم يُسفر الحريق عن وقوع إصابات وتجري الآن عملية التبريد وسحب الدخان. وتُهيب شرطة أبوظبي بالجمهور أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية".
قبل ذلك، أوردت شرطة أبوظبي، على "إكس"، أن فرقها وهيئة أبوظبي للدفاع المدني "تتعامل مع حريق اندلع مساء اليوم الأحد في الوحدة مول بأبوظبي".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
حريق
الوحدة مول
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