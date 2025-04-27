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علوم الدار

طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غداً

أبوظبي
27 ابريل 2025 18:02

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام غائما جزئيا أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20  كم/س تصل إلى 30 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:38 والمد الثاني عند الساعة 01:25، والجزر الأول عند الساعة  19:18 والجزر الثاني عند الساعة 08:07.
في بحر عمان الموج خفيف كذلك. يحدث المد الأول عند الساعة 10:29 والمد الثاني عند الساعة 21:33، والجزر الأول عند الساعة 16:02 والجزر الثاني عند الساعة 04:20.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
االمدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي   44 29 35 10
دبي 42 29 40 10
الشارقة 44 25 35 10
عجمان 41 27 55 10
أم القيوين 44 24 40 15
رأس الخيمة 44 22 30 10
الفجيرة 37 29 40 10
العـين 43 30 25 10
ليوا 46 32 20 10
الرويس 45 31 60 20
السلع 44 27 65 25
دلـمـا 35 29 65 40
طنب الكبرى / الصغرى 35 24 75 50
أبو موسى 35 24 75 50.

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المصدر: وام
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