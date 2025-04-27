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علوم الدار

الإمارات تدين عملية الدهس في فانكوفر الكندية

شعار وزارة الخارجية
27 ابريل 2025 21:22

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لعملية الدهس الإجرامية التي حدثت أثناء مهرجان للجالية الفلبينية في مدينة فانكوفر الكندية، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف الآمنين وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
كما عبرت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى كندا وشعبها الصديق وإلى الفلبين وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذا العمل المستهجن، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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المصدر: وام
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إدانة
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