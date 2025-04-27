عبدالله المري: مطارات دبي أحد أهم المطارات العالمية

دبي (الاتحاد)

ثمَّن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط والأفراد العاملون في الإدارة العامة لأمن المطارات، في الحفاظ على الأمن والأمان في مطارات دبي، مؤكداً أن مطارات دبي أحد أهم المطارات العالمية، ومحطة عالمية، ولها مكانة مُتقدمة في قطاع الطيران المدني، لذا عملت شرطة دبي على تأهيل كوادر بشرية قادرة على أداء المهام الأمنية بصورة احترافية.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لأمن المطارات في الربع الأول من العام الجاري، بحضور اللواء علي عتيق بن لاحج، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد حمودة بالسويدا العامري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، وعدد من كبار الضباط.

واطلع معاليه على المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة لأمن المطارات وضبطيات المطارات خلال الربع الأول من العام الجاري، ومشروع تطوير البوابات الخارجية، إلى جانب اطلاعه على الأنظمة الذكية المستخدمة في تأمين المطارات.

وتجول معاليه في مرافق المبنى 3 في مطار دبي الدولي، واطلع خلالها على عدد من المرافق التابعة لشرطة دبي.

ومن جانبه، قال العميد حمودة العامري، إن اجتماعات التقييم الدورية تساهم في رفع كفاءة الأداء والعمل، ومناقشة المشاريع المُستقبلية، وحل العقبات التي يمكن أن تتخلل العمل، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات تساهم في تنفيذ منهجية عمل متكاملة والمساهمة في إدخال العديد من الخطط التطويرية لتحقق الأهداف المرجوة.