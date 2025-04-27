شرطة أبوظبي تنفذ «صحة اليوم عافية الغد»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، مبادرة لتعزيز الصحة والسلامة للمنتسبين تحت شعار «صحة اليوم عافية الغد»، وذلك بالتعاون مع مستشفى برجيل في أبوظبي، ضمن التعاون والتنسيق مع الشركاء لتعزيز جودة الحياة في بيئة عمل صحية وسليمة.

وأكد العميد سيف حمد الزعابي، النائب لشؤون الدوريات الأمنية في مديرية المرور والدوريات الأمنية، حرص شرطة أبوظبي على إطلاق المبادرات المجتمعية الهادفة لزيادة التوعية والتثقيف بالوقاية من الأمراض، مشيداً بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز البيئة الإيجابية الصحية السليمة، بما يحقق التطلعات في مسيرة التحسين والتطوير التي تشهدها شرطة أبوظبي بمختلف مجالات العمل الشرطي والأمني.

وأوضح، أن المبادرة تأتي تزامناً مع اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل والذي يصادف 28 أبريل سنوياً، وفي إطار التثقيف وزيادة الوعي بأهداف يوم الصحة العالمي في السابع من أبريل كل عام، وذلك ضمن سعي شرطة أبوظبي المستمر لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها من خلال بناء شراكات تنعكس إيجاباً على إسعادهم.

وشارك في المبادرة مديرو الإدارات ونوابهم بمديرية المرور والدوريات الأمنية، وشهدت إقبالاً كبيراً من المنتسبين، وتضمنت إجراء الفحوص الطبية مثل قياس ضغط الدم والكوليسترول وقياس الوزن وفحوص السكر والتغذية للحضور، وتقديم النصائح والإرشادات الطبية بهدف المحافظة على الصحة، وحث المنتسبين على ضرورة الكشف الطبي الدوري تفادياً للإصابة بالأمراض، والالتزام بنظام غذائي سليم والمراجعة الطبية، واتباع تعليمات الطبيب بشكل مستمر.