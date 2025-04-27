6 مشاريع للإنارة في المنطقة الوسطى بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، 6 مشاريع للإنارة في المنطقة الوسطى خلال الربع الأول من عام 2025، شملت تركيب 1175 عمود إنارة جديداً و1591 كشافاً ومصباحاً موفراً للطاقة بتكلفة إجمالية 11 مليون درهم. وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي، مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أنه تم تنفيذ مشروعات الإنارة في المنطقة الوسطى وفق أفضل المواصفات، وشملت المشروعات التي نفذتها الهيئة خلال الربع الأول من عام 2025 مشروع إنارة المرحلة الثانية شعبية الحصن بالذيد، إنارة ميدان الذيد لسباقات الهجن، مشروع تطوير الإنارة بشعبية جبل عمر الذيد، مشروع إنارة المرحلة الثانية شعبية السويح الذيد، إنارة مزارع الأبقار بمليحة، مشروع تطوير الإنارة بشعبية جبل عمر. وأكد أن «الهيئة» تعمل على توفير أفضل الخدمات للمشروعات التطويرية والسياحية، وتنفيذ مشروعات الإنارة في مختلف المناطق؛ لتوفير الأمن والسلامة والمظهر الحضاري والجمالي.