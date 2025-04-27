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علوم الدار

6 مشاريع للإنارة في المنطقة الوسطى بالشارقة

6 مشاريع للإنارة في المنطقة الوسطى بالشارقة
28 ابريل 2025 01:27

الشارقة (الاتحاد) 

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، 6 مشاريع للإنارة في المنطقة الوسطى خلال الربع الأول من عام 2025، شملت تركيب 1175 عمود إنارة جديداً و1591 كشافاً ومصباحاً موفراً للطاقة بتكلفة إجمالية 11 مليون درهم. وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي، مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أنه تم تنفيذ مشروعات الإنارة في المنطقة الوسطى وفق أفضل المواصفات، وشملت المشروعات التي نفذتها الهيئة خلال الربع الأول من عام 2025 مشروع إنارة المرحلة الثانية شعبية الحصن بالذيد، إنارة ميدان الذيد لسباقات الهجن، مشروع تطوير الإنارة بشعبية جبل عمر الذيد، مشروع إنارة المرحلة الثانية شعبية السويح الذيد، إنارة مزارع الأبقار بمليحة، مشروع تطوير الإنارة بشعبية جبل عمر. وأكد أن «الهيئة» تعمل على توفير أفضل الخدمات للمشروعات التطويرية والسياحية، وتنفيذ مشروعات الإنارة في مختلف المناطق؛ لتوفير الأمن والسلامة والمظهر الحضاري والجمالي.

الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الإنارة
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