انطلاق النسخة الأولى من «طموح الظفرة للتوظيف» بعد غدٍ

منطقة الظفرة (الاتحاد)

تنطلق بعد غدٍ «الأربعاء» فعاليات النسخة الأولى من معرض «طموح الظفرة للتوظيف» والذي يقام برعاية ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وبتنظيم كليات التقنية العليا في مجمع بينونة التعليمي بمدينة زايد على مدى يومين متتاليين. ويعزز معرض طموح الظفرة للتوظيف 2025، المواءمة بين مخرجات التعليم والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، ويتيح التواصل المباشر بين الكفاءات الإماراتية ومجموعة من أهم جهات العمل، بما يدعم المستهدفات الاقتصادية لدولة الإمارات. ويعد المعرض منصة استراتيجية سنوية تعزز التواصل المباشر بين الطلبة والخريجين الإماراتيين، ونخبة من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ما يعزز المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، حيث يتيح فرصاً نوعية للتوظيف والتدريب المهني في منطقة الظفرة.

ويهدف المعرض إلى ترسيخ مكانته حدثاً محورياً في دعم التوظيف والتنمية المهنية في المنطقة.