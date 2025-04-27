«استشاري الشارقة» يناقش سياسة «التنمية الاقتصادية»

الشارقة (الاتحاد)

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في جلسته الـ 13 التي عقدت أمس الأول بمقره، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.

وترأس الجلسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، بحضور حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وفهد أحمد الخميري، مدير الدائرة، وعدد من المسؤولين فيها.

وأكد حمد علي عبدالله المحمود، سعي الدائرة الدؤوب لتحقيق النجاحات والإنجازات لتنمية اقتصاد الإمارة، وتوفير خدمات وتسهيلات متميزة للمستثمرين، من خلال كوادر بشرية مؤهلة بأحدث التقنيات.

واستعرض سياسات وخدمات الدائرة، مشيراً إلى أن اقتصاد إمارة الشارقة ينمو ويتطور، موضحاً أن إيرادات الدائرة في عام 2024 بلغت 1.07 مليار درهم، بنسبة نمو 11%، بينما بلغ عدد المنشآت في الإمارة 72 ألفاً و406 منشآت، ونمت الرخص الصادرة من الدائرة بنسبة 6%، وبلغ إجمالي نمو رخص الأعمال و7%، ونمو الرخص المتجددة 7%.