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صقر غباش يترأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في منتدى «جنوب - جنوب» بالرباط

صقر غباش يترأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في منتدى «جنوب - جنوب» بالرباط
28 ابريل 2025 01:27

أبوظبي (وام)

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يشارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، في الدورة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب، الذي ينظمه مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة، بالتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي «أسيكا»، يومي 28 و29 أبريل 2025، في مقر مجلس المستشارين بالعاصمة المغربية الرباط، تحت شعار «الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب، رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي، وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة».
 ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في المنتدى، كلاً من: سعيد راشد العابدي، وعائشة خميس الظنحاني، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
ويتضمن برنامج عمل المنتدى، الجلسة الافتتاحية وإلقاء كلمات رؤساء الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، وكلمات رؤساء البرلمانات الوطنية، ومناقشة موضوعي «دور المبادرات والحوارات البين إقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة جنوب - جنوب»، و«التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية والتطوير الصناعي في دول الجنوب»، كما سيتم عقد اجتماع النساء البرلمانيات لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، واجتماع الأمناء العامين في برلمانات الرابطة، وإعلان البيان الختامي للمنتدى.
مؤسسات
يعد المنتدى منصة تضم أكثر من 40 برلمانياً وطنياً ومؤسسات برلمانية، وتتكون من ثلاث مجموعات جيوسياسية رئيسية، هي: أفريقيا والعالم العربي، وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ومجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في الدول الأعضاء، ورؤساء البرلمانات، وممثلون عن منظمات إقليمية ودولية.

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