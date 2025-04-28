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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
28 ابريل 2025 17:58

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 14:33 والمد الثاني عند الساعة 01:59، والجزر الأول عند الساعة 08:07 والجزر الثاني عند الساعة 19:40.
وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:18 والمد الثاني عند الساعة 22:17، والجزر الأول عند الساعة 16:52 والجزر الثاني عند الساعة 05:05.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة                               الحرارة العظمى   الحرارة الصغرى   الرطوبة العظمى   الرطوبة الصغرى
أبوظبي                                         44                29                      35                     10
دبي                                              44                30                      35                     10
الشارقة                                         44                26                       30                     10
عجمان                                          43                28                       65                     10
أم القيوين                                       43                 24                       45                     15
رأس الخيمة                                    45                 23                       30                     10
الفجيرة                                          40                31                       45                      10
العـين                                            43                29                       20                      10
ليوا                                               43               30                       20                      10
الرويس                                          45               28                        40                     15
السلع                                             45               27                        40                      15
دلـمـا                                              43              28                        70                      15
طنب الكبرى / الصغرى                       38              27                        80                     25
أبو موسى                                         38              27                        80                    25 

 

المصدر: وام
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