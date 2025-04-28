حديقة الحيوانات بالعين تحتفي بـ «اليوم العالمي للطب البيطري»

العين (الاتحاد)

تحتفي حديقة الحيوانات في العين بجهودها المتواصلة لأكثر من نصف قرن في مجال الطب البيطري ورعاية الحيوانات المهددة بالانقراض، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطب البيطري الذي يحمل هذا العام شعار «صحة الحيوان تتطلب فريقاً»، حسب الجمعية العالمية للطب البيطري لتسليط الضوء على الطبيعة التعاونية لهذا المجال.

يشكل العمل التعاوني لدى فريق الأطباء البيطريين في حديقة الحيوانات بالعين تجسيداً واقعياً لشعار العمل الجماعي لرعاية الحيوانات وفق أعلى المعايير العالمية، فيتكون من كوكبة من الأطباء والمساعدين والفنيين البيطريين من ذوي الاختصاصات.

تحرص الحديقة على تطوير أداء أطبائها من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية وفعاليات متخصصة لتطوير مهاراتهم في تقديم أفضل خدمات الرعاية البيطرية للحيوانات من مختلف الفئات والأنواع وذلك لضمان سلامة وصحة الحيوانات، بالإضافة لدعم الطلبة البيطريين واستقطابهم وتقديم مجالات التدريب والتأهيل التي تتطلبها تخصصاتهم على اختلافها.