رئيس الدولة: الإمارات حريصة على مواصلة التعاون مع أستراليا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات حريصة على مواصلة التعاون مع أستراليا.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «بحثت اليوم في أبوظبي وفخامة سام موستين الحاكمة العامة لأستراليا، العمل المشترك لتعزيز علاقاتنا التنموية بما يعود بالخير على بلدينا وشعبينا».

وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة «بينما نحتفي هذا العام بمرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، نؤكد حرص الإمارات على مواصلة التعاون مع أستراليا بما يخدم التنمية المشتركة، ويدعم السلام والازدهار في العالم».

بحثت اليوم في أبوظبي وفخامة سام موستين الحاكمة العامة لأستراليا، العمل المشترك لتعزيز علاقاتنا التنموية بما يعود بالخير على بلدينا وشعبينا. بينما نحتفي هذا العام بمرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، نؤكد حرص الإمارات على مواصلة التعاون مع أستراليا بما يخدم التنمية… pic.twitter.com/SsLcEA2CYT — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 28, 2025