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علوم الدار

رئيس الدولة: الإمارات حريصة على مواصلة التعاون مع أستراليا

رئيس الدولة: الإمارات حريصة على مواصلة التعاون مع أستراليا
28 ابريل 2025 20:13

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات حريصة على مواصلة التعاون مع أستراليا.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «بحثت اليوم في أبوظبي وفخامة سام موستين الحاكمة العامة لأستراليا، العمل المشترك لتعزيز علاقاتنا التنموية بما يعود بالخير على بلدينا وشعبينا».
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة «بينما نحتفي هذا العام بمرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، نؤكد حرص الإمارات على مواصلة التعاون مع أستراليا بما يخدم التنمية المشتركة، ويدعم السلام والازدهار في العالم».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
الحاكمة العامة لأستراليا
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