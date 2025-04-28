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حامد بن زايد يحضر حفل السفارة الأسترالية بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

حامد بن زايد يحضر حفل السفارة الأسترالية بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
28 ابريل 2025 22:16

حضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وفخامة سام موستين الحاكمة العامة لكومنولث أستراليا، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه رضوان جدوت، سفير كومنولث أستراليا لدى الدولة، بمناسبة مرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وحضر الحفل، الذي أقيم في فندق «الريتز كارلتون - أبوظبي»، معالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفهد عبيد التفاق، سفير الدولة لدى كومنولث أستراليا، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية الأسترالية المقيمة بالدولة.

وأكدت الحاكم العام لكومنولث أستراليا، في كلمة لها بهذه المناسبة، حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات، معربة عن تقديرها للزخم الذي تشهده علاقات البلدين منذ 50 عاماً.

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من جانبه، أشاد رضوان جدوت، في كلمته خلال الحفل، بالعلاقات التي تربط بلاده بدولة الإمارات، مؤكداً أن أستراليا تعتبر شريكاً هاما للإمارات ووجهة مميزة للاستثمار في قطاع السياحة والطب والتعليم، وغيرها من المجالات.

وذكر أن حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين بلغ 2.3 مليار دولار أميركي في النصف الأول من عام 2024، بزيادة نسبتها 10.1 بالمائة عن النصف الأول من عام 2023.

وأضاف أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط والعشرين على المستوى العالمي.

المصدر: وام
حامد بن زايد
أستراليا
حفل
العلاقات الدبلوماسية
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