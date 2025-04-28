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علوم الدار

الإمارات: الحوار الفكري رسالة حضارية وضرورة وجودية

غباش يلقي كلمة الإمارات خلال منتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب (وام)
29 ابريل 2025 01:04

الرباط (وام) 

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أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المتغيرات الدولية وتحقيق المصالح الوطنية لا ينفصلان عن الإسهام الفاعل في استقرار النظام الدولي، وترسيخ توازناته السياسية، والاقتصادية والاجتماعية والفكرية.
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تبنت نهج الحوار الشامل لتعزيز مساهمتها في محيطها الإقليمي والدولي، وصياغة شراكات تخدم المصالح المتبادلة في عالم تتقاطع وتتشارك فيه التحديات والفرص.
 جاء ذلك في كلمة معاليه، خلال أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب التي تعقد تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وينظمها مجلس المستشارين المغربي بالتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي «أسيكا»، بمقر المجلس بالعاصمة المغربية الرباط، تحت شعار: «الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب: رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي، وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة».
شارك في المنتدى وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضم كلاً من سعيد راشد العابدي، وعائشة خميس الظنحاني، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، كما حضر المنتدى، عيسى علي البلوشي، القنصل العام لدولة الإمارات في المملكة المغربية.
وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات ارتقت بالحوار الفكري والديني باعتباره رسالة حضارية وخياراً ثقافياً وضرورة وجودية تعزز وحدة الإنسانية في مصيرها المشترك، مشيراً إلى مبادرات إماراتية رائدة، منها «وثيقة الأخوة الإنسانية» و«بيت العائلة الإبراهيمية».
وأضاف معاليه أن الإمارات جعلت من الحوار السياسي والدبلوماسي أداة لصياغة التفاهمات، ونافذة للإرادة الحكيمة لتحقيق السلام، انطلاقاً من إيمانها بأن غاية الحوار هي بناء فضاء دولي يسوده الاحترام المتبادل والمستقبل المشترك للجميع.
وقال معاليه إن الإمارات تبنت مبكراً نهج الحوار الاقتصادي القائم على الشراكات العادلة والانفتاح المسؤول ونقل المعرفة، بما يعزز التنمية المستدامة، ويخدم التقدم المشترك، مضيفا أن الإمارات رسخت مكانتها العالمية، باعتبارها مركزاً للابتكار الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة، واحتضنت شراكات دولية في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية المتقدمة، لتؤكد أن الحوار بمختلف أبعاده يمثل فلسفة دولة وأداة حضارية لبناء عالم أكثر توازناً وازدهاراً.
وأشار معاليه إلى أن دول الجنوب بحاجة إلى إعادة صياغة إستراتيجياتها التنموية، وبناء اقتصادات رقمية قادرة على الابتكار والمرونة والتنافسية، لتكون فاعلاً رئيساً في معادلات ومعطيات التحول الدولي المتسارع.
وأكد معاليه أهمية الملتقى منصة لتبادل الخبرات ومعالجة التحديات، انطلاقاً من السياق الثقافي والتنموي لدول الجنوب نفسها، مشدداً على أن برلمانات دول الجنوب تمتلك فرصة تاريخية لترسيخ «حوار الجنوب-الجنوب»، وإعادة تعريف التعاون بينها على أساس تكامل استراتيجي، عبر إطلاق آليات مؤسسية للحوار البرلماني بينها، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وخلق شراكات تكنولوجية ومعرفية تمكّن دول الجنوب من تحقيق استقلالية أكبر في مواجهة التحديات المستقبلية، إلى جانب التركيز على التنمية البشرية والتعليم، باعتبارهما أساس المعرفة.
وأوضح معاليه أن العالم يشهد، خلال هذا العقد، تحولات جوهرية تتجاوز إعادة ترتيب موازين القوى لتطال مفاهيم السيادة والتنمية والتعاون الدولي، مشيراً إلى أن النظام العالمي لم يعد ثابت الأطر، بل بات كياناً يتغير باستمرار تحت تأثير الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ وانتقال مراكز الثقل الاقتصادي إلى مناطق جديدة وتنامي دور الشركات الكبرى، مما أسس لمفهوم جديد في العلاقات الدولية يقوم على التعددية القطبية، ويفتح أمام الدول الناهضة فرصاً غير مسبوقة لإعادة صياغة أدوارها بفاعلية ومسؤولية في النظام العالمي الجديد الذي لا يزال قيد التكوين.
 وأكد معاليه أن «حوار الجنوب - الجنوب» يكتسب أهمية متزايدة في هذا السياق، ليس كبديل عن المنظومة الدولية القائمة، بل كمسار موازٍ يعزز التوازن ويعيد الاعتبار إلى مفهوم الشراكة العادلة، خاصة أن دول الجنوب تعد قوة جيوسياسية تمتلك من الموارد البشرية والطبيعية والمقومات العلمية والاقتصادية ما يجعلها فاعلة في رسم السياسات العالمية المستقبلية والتأثير فيها.

الإمارات
صقر غباش
الشعبة البرلمانية
الشعبة البرلمانية الإماراتية
الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي
المجلس الوطني الاتحادي
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