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«جيسيك جلوبال 2025» ينطلق في دبي 6 مايو

«جيسيك جلوبال 2025» ينطلق في دبي 6 مايو
29 ابريل 2025 01:03

دبي (الاتحاد)

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ينطلق معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2025 «جيسيك جلوبال 2025» في دبي خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو المقبل، بمشاركة القادة والمبتكرين وصناع الرؤى العالميين بهدف استشراف المستقبل الرقمي. يجمع المعرض والمؤتمر، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي أكثر من 450 رئيس أمن معلومات و25.000 متخصص من 160 دولة، وأكثر من 750 علامة تجارية من عمالقة التكنولوجيا، إضافة إلى الشركات الناشئة المبتكرة، في أكبر حدث للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تحت شعار «تأمين مستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي». 
تجمع النسخة الرابعة عشرة من المعرض مجالات تركيز حيوية مع عدد من أبرز اللاعبين في القطاع، بما في ذلك هواوي وأمازون ويب سيرفسيز ومايكروسوفت وجوجل كلاود للأمن السيبراني وسيسكو وديلويت وكاسبرسكي، إلى جانب تشيك بوينت وكلاود فلير وهانيويل، بالإضافة إلى شركات الأمن السيبراني الرائدة مثل سباير سوليوشنز وCPX وسايبر نايت ولينك شادو وOPSWAT وكواليز وكراودسترايك وسترايك ريدي ودريم جروب.

خصوصية البيانات
وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن انعقاد معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2025، يأتي في مرحلة دقيقة تتسارع فيها وتيرة التهديدات السيبرانية من حيث الانتشار والتعقيد.
وأضاف أنه في عام المجتمع، تؤكد الشراكة مع «جيسيك جلوبال» التزام الإمارات بتوحيد جهود كافة الأطراف المعنية حول العالم لمواجهة التحديات الأمنية العاجلة من حماية خصوصية البيانات، وتأمين الشبكات الحيوية إلى التصدي للتهديدات المتقدمة باستخدام حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الأمن الإلكتروني
من جهته قال يوسف الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: إنه في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده دبي، تعاد صياغة ملامح العيش والعمل والتواصل، ما يجعل الأمن الإلكتروني ضرورة ملحّة أكثر من أي وقتٍ مضى، ويشكل «جيسيك» 2025 منصة حيوية تجمع نخبة من الخبراء العالميين لمواجهة التهديدات السيبرانية المستجدة، وتعزيز الجاهزية الرقمية لمستقبل أكثر أماناً.

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