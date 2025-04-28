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علوم الدار

جامعة "السوربون أبوظبي" تطلق "برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي"

جامعة السوربون أبوظبي
28 ابريل 2025 22:46

أعلنت جامعة السوربون أبوظبي، اليوم، إطلاق البرنامج التدريبي الأول من نوعه "الذكاء الاصطناعي التوليدي: مقدمة وهندسة موجه للمحترفين"، بإشراف مركز التعليم المستمر في الجامعة ومعهد جامعة السوربون للابتكار والبحث العلمي (SCAI).
يقدم البرنامج معهد جامعة السوربون أبوظبي للابتكار والبحث العلمي (SCAI)، وهو مخصص لتزويد الخبراء بالمهارات الضرورية في مجالي الذكاء الاصطناعي التوليدي والهندسة الموجهة.
وقال الدكتور إكزافيير فريسكيت، نائب مدير معهد جامعة السوربون أبوظبي للابتكار والبحث العلمي إن هذا البرنامج يسهم في تزويد المشاركين بالمعرفة حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وكتابة توجيهات أفضل من أجل الارتقاء بالأعمال اليومية، حتى لو لم تتوفر لديهم معرفة تقنية في هذا المجال.
من جانبها، قالت البروفيسورة ناتالي مارسيال بْراز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي "نحرص في الجامعة على مواصلة التطور من أجل تلبية احتياجات الخبراء في وقتنا الراهن. ويعكس البرنامج الجديد، الذي تم إطلاقه تحت إشراف مركز التعليم المستمر في الجامعة ومعهد الجامعة للابتكار والبحث العلمي ((SCAI، التزامنا بمفهوم التعلم مدى الحياة وتنمية المهارات التي تواكب متطلبات المستقبل".
يُقسم التدريب إلى ثلاثة محاور رئيسية يعرّف القسم الأول منه المشاركين بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بينما يستكشف القسم الثاني أسس الهندسة الموجهة والتقنيات الضرورية لصياغة توجيهات فعالة من أجل الحصول على نتائج دقيقة، ويتناول القسم الثالث تطبيقات الأعمال الأكثر تطوراً.

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المصدر: وام
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