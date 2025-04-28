بلدية أبوظبي توعي بالسلامة المهنية في المواقع الإنشائية

أبوظبي (الاتحاد)

دعت دائرة البلديات والنقل، متمثلة ببلدية مدينة أبوظبي، جميع الكيانات العاملة في الإنشاءات ومواقع العمل إلى أهمية وإلزامية توفير أفضل متطلبات الصحة والسلامة المهنية، والتي من شأنها توفير مظلة من الأمان لجميع العاملين في هذه المواقع، وبالوقت ذاته حماية المحيط الحيوي المجتمعي لهذه المشاريع.

جاء ذلك، خلال ورشة العمل التوعوية التي نفذتها البلدية كجزء من مشاركتها وتفاعلها مع اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، والذي يصادف 28 أبريل 2025.

وقد غطت ورش العمل التوعوية نطاقات جغرافية كثيرة لتشمل عدداً من المواقع الإنشائية في جزيرة أبوظبي، مستهدفة جميع الفئات من المقاولين، والاستشاريين، والمطورين العاملين في قطاع البناء والإنشاء في مدينة أبوظبي، وضمن النطاق الجغرافي لعمل بلدية مدينة أبوظبي.