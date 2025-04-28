حملات رقابية وتفتيشية على المنشآت غير الغذائية في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنفذ بلدية منطقة الظفرة حملات ميدانية تفتيشية ورقابية على المنشآت غير الغذائية، ضمن خطة رقابية شاملة تهدف إلى التأكد من الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة، إلى جانب التوعية والتثقيف، وذلك في إطار حرص البلدية المستمر على سلامة المجتمع ورفع مستوى الوعي الصحي في بيئة العمل.

وكشفت إحصائيات الربع الأول من العام الجاري تنفيذ، 10.027 إجراء تفتيشياً، شملت 8.973 حالة استيفاء للاشتراطات الصحية، إلى جانب 868 حالة توعية وتنبيه. وتم خلالها تقديم إرشادات مباشرة للعاملين لتحسين الممارسات اليومية وضمان بيئة صحية وآمنة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة في الإمارة، كما أن الرقابة الصحية لا تقتصر على التفتيش، بل تشمل أيضاً التوعية والتوجيه، لبناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة في ممارساته الصحية. ويعد التعاون مع ملاك المنشآت والعاملين فيها حجر الأساس في نجاح هذه الحملات، وذلك لأهمية الشراكة المجتمعية في تحقيق الأهداف المرجوة.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة على الاستمرار في هذه الحملات الرقابية، مدعومة بفرق ميدانية مدرّبة ومؤهلة، تعمل وفق أعلى المعايير لضمان سلامة أفراد المجتمع ورفع جودة الحياة في المنطقة.

وتنفذ البلدية العديد من الحملات التوعوية والتفتيشية على مستوى مدن المنطقة، لرفع الوعي لدى أفراد المجتمع والعاملين في تلك المنشآت بأهمية المحافظة على النظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة للمحافظة على سلامة الجميع.

وتهدف الجولات التفتيشية إلى المحافظة على الصحة العامة وسلامة المجتمع، وتشمل المراكز غير الغذائية مراكز التجميل وصالونات الحلاقة والورش بالمناطق الصناعية وصالات الألعاب وتسلية الأطفال وأحواض السباحة وخزانات المياه.

كما تحرص بلدية الظفرة على تنفيذ حملات التوعية والتفتيش على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية لممارسة النشاط من أجل رفع جودة الخدمات، وتمت التوعية بالمخاطر الصحية الناجمة عن الممارسات السلبية التي تؤدي لانتقال الأمراض المعدية. وكذلك بالأمراض التي تنقلها أدوات الحلاقة وسبل الوقاية منها، والتشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الصحية التي تضعها البلدية لضمان تقديم خدمة حلاقة آمنة ومتميزة.