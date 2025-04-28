«فايزر» و«صحة أبوظبي» تنظّمان ورشة توظيف البيانات الواقعية في الأبحاث الصحية

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت شركة فايزر الخليج، بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي، ورشة عمل متخصصة بعنوان «تسخير قوة البيانات الواقعية في أبحاث الرعاية الصحية»، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الاستراتيجية التي أُبرمت بين الجانبين عام 2024.

وتؤكد مذكرة التفاهم على التزام مشترك بتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار في الرعاية الصحية من خلال تطوير قدرات البيانات الواقعية، وتمكين اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.

وقد جمعت الورشة أكثر من 60 مشاركاً من الباحثين والعلماء المتخصصين في تحليل البيانات والصيادلة والممارسين الصحيين من أبرز المستشفيات والمؤسسات الأكاديمية في إمارة أبوظبي.

وأشارت الدكتورة نادين طرشة، المدير الطبي لشركة فايزر الخليج، عن اعتزاز الشركة بدورها المحوري في دفع عجلة البحث العلمي، من خلال الشراكات المؤثرة.