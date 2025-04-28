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«التربية» و«الإمارات للألمنيوم» تعلنان الفائزين بتحدي التصميم

«التربية» و«الإمارات للألمنيوم» تعلنان الفائزين بتحدي التصميم
29 ابريل 2025 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن الفائزين في «تحدي تصميم الألمنيوم» الذي تنظمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويهدف إلى إلهام طلاب المدارس، وتشجيعهم على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من خلال تطبيقات عملية وتجارب مبتكرة باستخدام معدن الألمنيوم.
حضر تكريم الفرق الفائزة، عمر الظاهري، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية بوزارة التربية والتعليم في إمارة أبوظبي، وخالد بوحميد، نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية والشؤون الدولية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وذلك خلال حفل أقيم في موقع الشركة في الطويلة بأبوظبي.
ويأتي تنظيم «تحدي تصميم الألمنيوم» في إطار برنامج «هندسة المستقبل»، إحدى مبادرات الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية، والذي استقطب خلال العام الدراسي الحالي أكثر من 6.950 طالباً وطالبة، من بينهم ما يزيد على 4.000 طالبة، في مؤشر يعكس تنامي الوعي بأهمية التخصصات العلمية.
ويهدف التحدي إلى إشراك طلاب الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، وتحفيزهم على توظيف مهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وشهد «تحدي تصميم الألمنيوم» هذا العام إقبالاً لافتاً، حيث شارك أكثر من 300 فريق من مدارس مختلفة من أنحاء الدولة، مقارنة بـ 163 فريقاً فقط في عام 2024، وتم اختيار 63 فريقاً ضمن القائمة المؤهلة، ليقدموا حلولاً إبداعية توظف الألمنيوم في إحدى فئات التحدي الأربع: التصميم المعماري وتصميم المنتجات والتنقل المستدام وحلول الفضاء. 
الفائزون  
فاز بالمركز الأول هذا العام في كل فئة من فئات التحدي الفرق التالية: مدرسة فاطمة الزهراء عن فئة التصميم المعماري، ومدرسة نهل للتعليم الابتدائي والثانوي عن فئة تصميم المنتجات، ومدرسة دبي الوطنية - البرشاء عن فئة حلول الفضاء، ومدرسة جميلة بوحيرد عن فئة التنقل المستدام. 
وأطلقت الإمارات العالمية للألمنيوم في وقت سابق من هذا العام برنامج «إرشاد»، وهو مبادرة جديدة للتوجيه المهني مخصصة للطالبات الجامعيات.

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم
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وزارة التربية والتعليم
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