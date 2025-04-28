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وزير خارجية بيرو يفتتح مقر سفارة بلاده في أبوظبي

وزير خارجية بيرو خلال افتتاحه مقر سفارة بلاده في أبوظبي بحضور أحمد الصايغ (وام)
29 ابريل 2025 01:03

أبوظبي (وام)

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افتتح معالي إلمر شيالر سالسيدو، وزير خارجية جمهورية بيرو، مساء أمس، مقر سفارة بلاده في أبوظبي، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة.
حضر مراسم الافتتاح ألبرتو أليخاندرو فارخي أورنا، سفير جمهورية بيرو لدى الدولة، وأعضاء السفارة، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، ورجال الأعمال وأبناء الجالية البيروفية المقيمة بالدولة.
وقال وزير خارجية بيرو في كلمته خلال حفل الافتتاح إن وجود سفارة لبيرو في دولة الإمارات العربية المتحدة يدل على عرى الصداقة التي تربط البلدين، واصفاً الإمارات بأنها شريك استراتيجي لبلاده، وعبَّر عن أمله في توطيد أواصر الشراكة لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.
وتوجَّه معاليه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، لدوره الفاعل في تعزيز علاقات البلدين وتطويرها.

بيرو
أبوظبي
الإمارات
أحمد الصايغ
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