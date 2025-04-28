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علوم الدار

تعاون بين «الاتحادي للمعلومات الجغرافية» و«التمكين الحكومي»

تعاون بين «الاتحادي للمعلومات الجغرافية» و«التمكين الحكومي»
29 ابريل 2025 01:03

أبوظبي (وام)

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وقَّع المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية مذكرة تفاهم مع دائرة التمكين الحكومي بإمارة أبوظبي، في إطار التعاون بين الجهات الحكومية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الجيومكانية.
وتأتي المذكرة كخطوة هامة لتعزيز التعاون المشترك، من خلال تبادل الخبرات والمنافع والتنسيق في المجالات الجيومكانية ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.
وتركز المذكرة على تمكين الجهتين من الاستفادة المثلى من البيانات الجيومكانية، مما يدعم المبادرات والمشاريع الحكومية بشكل أكثر فعالية، كما تعكس التزام الطرفين بتعزيز العمل المشترك، وتطوير الحلول المبتكرة التي تسهم في تحسين الأداء الحكومي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وستوفر هذه المذكرة منصة لتبادل المعرفة والخبرات، مما يعزز من قدرة كلا الطرفين على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والبيانات المكانية في مختلف المجالات.
وأكد المهندس حامد خميس الكعبي، مدير عام المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، أن توقيع المذكرة يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية في الدولة، ويعكس التزام المركز بتطوير حلول مشتركة تساهم في تحسين الخدمات الجيومكانية الحكومية؛ وتعزز من كفاءة الأداء الحكومي وتدعم تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز جودة الحياة وتنمية المجتمع.
وقال وسام لوتاه، مدير عام الحكومة الرقمية في دائرة التمكين الحكومي: إن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق التكامل الحكومي في مجال البيانات الجيومكانية، لدورها الحيوي في دعم مسيرة التحول الرقمي لإمارة أبوظبي، وتطوير منظومة اتخاذ القرار.
وأعرب عن تطلعهم إلى الاستمرار في العمل على توظيف أحدث التقنيات والاستفادة من تطبيقات البيانات المكانية وخوارزميات التحليل المكاني، بالإضافة إلى بناء القدرات والكفاءات الوطنية في هذا المجال.

مركز المعلومات الجغرافية
الإمارات
دائرة التمكين الحكومي
أبوظبي
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