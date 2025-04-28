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«شرطة أبوظبي» تحث مجندي الخدمة الوطنية على حماية المكتسبات

«شرطة أبوظبي» تحث مجندي الخدمة الوطنية على حماية المكتسبات
29 ابريل 2025 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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زار اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، دورة التدريب التخصصي لمجندي الخدمة الوطنية رقم (22) في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بشرطة أبوظبي، وذلك ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بمتابعة مدى تقدم الدورة التدريبية والبرامج المخصصة لتأهيل المجندين، وتفاصيل البرامج التدريبية التي يتم تطبيقها على أرض الواقع.
وكان في استقباله العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، وعدد من الضباط، حيث استمع لشرح عن التمارين العسكرية التي يتلقاها المجندون وفق خطة مدروسة تحقق غايات وأهداف برنامج الخدمة الوطنية في تعزيز القيم الوطنية وتنمية العنصر البشري وإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات والإسهام في مسيرة التنمية وحفظ الأمن والاستقرار.
وحث أبناءه المجندين على الإخلاص في خدمة الوطن، والارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الطموحات في حمايته، والحفاظ على مكتسباته، ومواصلة بذل المزيد من الجهود والعطاء، والتحلي بالمواطنة الإيجابية، والاستمرار في تشجيعهم، ورفع معنوياتهم؛ ليتمكنوا من أداء واجباتهم الوطنية على أكمل وجه، وليكونوا قادة المستقبل، وحصناً منيعاً للوطن، متمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية.
وأكد اهتمام «شرطة أبوظبي» بتقديم برامج تدريبية شاملة تتماشى مع أحدث الأساليب والتقنيات وتأهيلهم بصورة متميزة تتماشى مع مهامهم المستقبلة، مثنياً على جهود الطاقم التدريبي في إدارة التأهيل الشرطي ومستويات التدريب والتأهيل.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
الخدمة الوطنية
خليفة محمد الخييلي
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