سلطان بن حمدان: إنجازات هجن الرئاسة ثمرة دعم القيادة الرشيدة

رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة فوز هجن الرئاسة برابع سيوفها هذا الموسم، وذلك عن طريق «سمحة» بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري في مهرجان المرموم التراثي 2025 الذي أقيم اليوم في ميدان المرموم.

كانت «هجن الرئاسة» قد أحرزت سيف خادم الحرمين الشريفين في ميدان الجنادرية بالمملكة العربية السعودية، وسيفي السباق السنوي للاتحاد العماني لسباقات الهجن الذي أقيم في ميداني صحار والبشاير بسلطنة عمان.

وقال معاليه إن الإنجاز، الذي تحقق اليوم، يعد ثمرة دعم القيادة لقطاع الهجن في الدولة من خلال المتابعة الدائمة والاهتمام الكبير الذي تلقاه سباقات الهجن في جميع المحافل التراثية داخل الدولة وخارجها.

وثمن معاليه دعم ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي أثمر تحقيق هجن الرئاسة لأربعة سيوف هذا الموسم في 4 ميادين مختلفة، مشيراً إلى أن توجيهات سموه واهتمامه بكل تفاصيل المشاركات الداخلية والخارجية وراء اعتلاء الشعار الأحمر المنصات متوجا بالرموز والسيوف.

وأشاد معاليه بالجهود التي قام بها فريق هجن الرئاسة خلال الفترة الماضية التي أثمرت مراكز الصدارة في مختلف السباقات.