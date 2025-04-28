الثلاثاء 29 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن حمدان: إنجازات هجن الرئاسة ثمرة دعم القيادة الرشيدة

سلطان بن حمدان: إنجازات هجن الرئاسة ثمرة دعم القيادة الرشيدة
29 ابريل 2025 00:34

رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة فوز هجن الرئاسة برابع سيوفها هذا الموسم، وذلك عن طريق «سمحة» بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري في مهرجان المرموم التراثي 2025 الذي أقيم اليوم في ميدان المرموم.
كانت «هجن الرئاسة» قد أحرزت سيف خادم الحرمين الشريفين في ميدان الجنادرية بالمملكة العربية السعودية، وسيفي السباق السنوي للاتحاد العماني لسباقات الهجن الذي أقيم في ميداني صحار والبشاير بسلطنة عمان.
وقال معاليه إن الإنجاز، الذي تحقق اليوم، يعد ثمرة دعم القيادة لقطاع الهجن في الدولة من خلال المتابعة الدائمة والاهتمام الكبير الذي تلقاه سباقات الهجن في جميع المحافل التراثية داخل الدولة وخارجها.
وثمن معاليه دعم ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي أثمر تحقيق هجن الرئاسة لأربعة سيوف هذا الموسم في 4 ميادين مختلفة، مشيراً إلى أن توجيهات سموه واهتمامه بكل تفاصيل المشاركات الداخلية والخارجية وراء اعتلاء الشعار الأحمر المنصات متوجا بالرموز والسيوف.
وأشاد معاليه بالجهود التي قام بها فريق هجن الرئاسة خلال الفترة الماضية التي أثمرت مراكز الصدارة في مختلف السباقات.

أخبار ذات صلة
«سمحة» تهدي «هجن الرئاسة» سيف الإمارات
«الرئاسة» تتألق بـ«ثلاثية» في تحديات «العمالقة» بالمرموم
المصدر: وام
سلطان بن حمدان
هجن الرئاسة
اتحاد سباقات الهجن
سباقات الهجن
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
ألمانيا تعزز دورها العسكري للدفاع عن أوروبا
الأخبار العالمية
ألمانيا تعزز دورها العسكري للدفاع عن أوروبا
اليوم 01:16
جندي روسي في شارع بإحدى بلدات منطقة كورسك (رويترز)
الأخبار العالمية
كوريا الشمالية تعترف بإرسال قوات إلى روسيا وبوتين يشكرها
اليوم 01:07
فلسطينيون ينزحون من مخيم جباليا بعد إنذار إسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل ترفض مقترحاً لوقف النار في غزة 5 سنوات مقابل المحتجزين
اليوم 01:07
سوريون في ولاية هاتاي التركية ينتظرون في طابور للدخول إلى بلادهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عودة 200 ألف سوري من تركيا إلى بلدهم منذ 8 ديسمبر
اليوم 01:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©