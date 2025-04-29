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علوم الدار

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
29 ابريل 2025 08:41

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم  18.8 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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