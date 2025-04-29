كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم الثلاثاء.
وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 18.8 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 18.8 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 29, 2025
The lowest temperature recorded over the country today morning is 18.8°C in Raknah (Al Ain) at 05:45 UAE Local time. pic.twitter.com/YTUJlNLHCC