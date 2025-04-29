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ولي عهد الفجيرة يلتقي عالم الفيزياء أحمد المهيري

ولي عهد الفجيرة يلتقي عالم الفيزياء أحمد المهيري
29 ابريل 2025 13:25

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، عالم الفيزياء الإماراتي أحمد عيد المهيري، على هامش محاضرة «مستقبل البحث العلمي، وكيف يشكل البحث العلمي عالمنا القادم؟» التي قدّمها في «مجلس محمد بن حمد الشرقي».

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية مسيرة البحث العلمي ودوره في بناء المجتمعات، مشددًا على أهمية توفير بيئة علمية متكاملة ومحفّزة تحتضن العقول المبتكرة، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار، وترسيخ مكانة الدولة كمركزٍ عالمي رائد في مجال العلوم والمعرفة.

وأشار سموه، إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالاستثمار في العقول والكفاءات العلمية باعتبارهم ثورة وطنية، وركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وصناعة مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

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من جانبه، عبّر البروفيسور أحمد عيد المهيري عن امتنانه وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه المتواصل للكوادر الوطنية، وتقديره للعلم والعلماء، معربًا عن اعتزازه بهذه الفرصة القيمة التي أتيحت له للمشاركة في هذا اللقاء المثمر.

حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور علي بن نايع الطنيجي مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي.

المصدر: وام
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
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