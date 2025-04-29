أنور قرقاش يلتقي المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة معالي تشاي جون المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط.

بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين الصديقين إلى جانب استعراض عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض معالي الدكتور أنور قرقاش موقف دولة الإمارات الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة مشيراً إلى أن التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط تتطلب تعزيز جسور التواصل والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسار السلام الشامل.

حضر اللقاء تشانغ يي مينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.